Суд приговорил военного эксперта из Петербурга по обвинению в госизмене

Санкт-Петербургский городской суд приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа "Совершенно секретно". "Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ", — говорится в сообщении. Неелов частично признал вину, заявив суду, что не считал переданные данные секретными.

Военный эксперт Владимир Неелов был задержан 25 октября 2018 года и по решению суда отправлен под стражу в следственный изолятор "Лефортово".

Неелов сотрудничал с Центром стратегической конъюнктуры и специализировался на деятельности частных военных компаний. Он неоднократно комментировал в СМИ деятельность "ЧВК Вагнера", наемники которой, предположительно, воевали на востоке Украины в рядах пророссийских сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада.