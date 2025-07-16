Суд в Латвии отменил решение о лишении лицензии телеканала "Дождь"

Административный окружной суд Латвии аннулировал решение Национального совета по электронным СМИ страны о лишении лицензии на вещание телеканала "Дождь". Канал был лишён лицензии в 2022 году, решение было объяснено "угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

"Дождь" до 2022 года работал в России, в Латвию канал эвакуировался вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Отмена вещательной лицензии угрожала редакции остановкой вещания во всём Евросоюзе. Канал получил новую лицензию в Нидерландах и переехал в Амстердам.

Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что редакция не планирует возвращаться к работе в Латвии, однако будет добиваться отмены решения регулятора. "'Дождь' был вынужден покинуть Россию из-за своей антивоенной позиции и из-за позиции непринятия войны и позиции российского государства, которое убивает десятки и сотни тысяч жителей Украины, — сказал он LSM в январе. — Такое пятно, которое было поставлено нашей репутации в ходе заседания, на которое мы даже не были приглашены — мы не можем с этим мириться".

Суд первой инстанции отклонил жалобу "Дождя", Административный окружной суд — это апелляционная инстанция. Глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш заявил в социальной сети X, что регулятор намерен обжаловать решение.