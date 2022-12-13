Власти Латвии просят объяснить, чем будут заниматься сотрудники "Дождя"

Управление по делам гражданства и миграции Латвии попросило телеканал "Дождь" объяснить, чем будут заниматься сотрудники канала, имеющие рабочие визы, после того, как канал лишился лицензии на вещание. Об этом руководитель ведомства Майра Розе сообщила латвийскому изданию Rus.LSM.

Рабочие визы были выданы 13 сотрудникам "Дождя". По словам Розе, отзыв лицензии у телеканала, не означает, что теперь эти сотрудники должны покинуть Латвию. "Как мы слышали, "Дождь" планирует продолжать выкладывать контент на ютубе, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке - пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы", - пояснила руководитель ведомства.

Решение о том, сохранят ли сотрудники "Дождя" визы, будет принято после ответа руководства телеканала. Миграционное ведомство рассчитывает получить его до 20 декабря. Розе отметила, что если Служба госбезопасности Латвии сообщит о том, что тот или иной сотрудник "Дождя" угрожает государственной безопасности, то его виза будет аннулирована. "Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему визу по гуманным соображениям, если таковые будут", - заявила глава миграционного ведомства.