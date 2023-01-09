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Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах 

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко 

Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом его главный редактор Тихон Дзядко сообщил в интервью телеграм-каналу Plushev, принадлежащему бывшему журналисту радиостанции "Эхо Москвы" Александру Плющеву. От дальнейших комментариев Дзядко отказался.

В июне прошлого года телеканал "Дождь", преследуемый российскими властями и заблокированный на территории России, был лицензирован в Латвии, однако в начале декабря власти этой страны отозвали лицензию у СМИ "в связи с угрозой национальной безопасности". Поводом стали слова ведущего "Дождя" Алексея Коростелёва, сказанные им в прямом эфире. Он призвал телезрителей присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине и при этом произнёс: "Мы надеемся, что многим российским военнослужащим смогли помочь с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте". На следующий день ведущий объяснил свои слова оговоркой. Руководство "Дождя" извинилось и сообщило о прекращении сотрудничества с Коростелёвым. Вместе с тем в знак поддержки ведущего и "права каждого на ошибку" телеканал покинули трое его сотрудников.

Позже гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, отметив, что из-за решения латвийских властей об отзыве лицензии телеканал теряет 20% выручки, назвала решение об увольнении Коростелёва ошибкой и призвала ведущего, как и уволившихся в знак солидарности с ним, вернуться на канал. Против этого выступил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко. В данный момент Коростелёва на телеканале нет. Кроме того, ему запрещён въезд в Латвию.

До отзыва лицензии латвийские власти штрафовали "Дождь" за использование в эфире карты с аннексированным Крымом в составе России и слово "наша" по отношению к российской армии, и предупреждали, что третье нарушение повлечёт за собой более серьёзные меры. Тем не менее, после отзыва лицензии "Дождь" поддержали десятки заблокированных в России СМИ, среди них - "Медуза", The Insider, "Новая газета.Европа", "Важные истории", "Вот так", "Холод", DOXA, "Вёрстка", команды ютьюб-каналов "Навальный LIVE" и "Ходорковский LIVE", и др. В поддержку "Дождя" высказался и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, а также международная организация "Репортёры без границ".

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