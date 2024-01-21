Суд в Майкопе приговорил сбежавшего с фронта к шести годам колонии

Майкопский гарнизонный военный суд признал мобилизованного на войну России против Украины Евгения Антошкина виновным в дезертирстве и приговорил к шести годам колонии строгого режима. Подсудимый признал вину, но отказался от дачи показаний в суде.

Как следует из материалов дела, младший сержант Антошкин проходил службу по мобилизации с октября 2022 года. 9 марта в составе подразделения его направили в зону боевых действий, но 23 апреля он сбежал оттуда и приехал домой в город Белореченск Краснодарского края. В октябре его задержали полицейские.

В воинской части мобилизованному дали отрицательную характеристику. Командование утверждает, что во время службы Антошкин часто распивал алкоголь, обманывал сослуживцев и непосредственных командиров, а за полтора месяца службы успел совершить два дисциплинарных проступка.

Части статей о дезертирстве, самовольном оставлении части и неисполнении приказа командования во время боевых действий и мобилизации были введены в Уголовный кодекс России в сентябре 2022 года.

В России на фоне продолжающейся войны с Украиной ужесточили законодательство о призыве на срочную службу, родственники мобилизованных уже публично требуют их возвращения с фронта, а раненые все чаще заявляют, что им отказываются платить обещанные президентом компенсации.

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