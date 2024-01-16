В Улан-Удэ военного приговорили к 6,5 годам колонии за "самоволку"

Гарнизонный военный суд в Улан-Удэ приговорил военнослужащего Тимура Дашинимаева к шести с половиной годам колонии общего режима, признав виновным по делу о самовольном оставлении части. Об этом сообщила пресс-служба Второго восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, Дашинимаев "с целью временно уклониться от прохождения военной службы" 1 июля 2023 года сбежал из воинской части. Через два месяца, 1 сентября, его задержали сотрудники полиции.

В сентябре 2022 года, с началом мобилизации для войны против Украины, российские власти ужесточили уголовную ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10-15 лет. В том числе, в уголовном кодексе появилась статья о сопротивлении начальнику в период боевых действий или мобилизации. Она также предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.