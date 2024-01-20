Закон о конфискации имущества "за фейки" внесут в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества в том числе по статье за так называемые фейки о российской армии внесут в Госдуму в понедельник, 22 января. Об этом сообщил в спикер думы Вячеслав Володин. По его словам, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Кроме того, инициатива среди прочего предлагает лишать имущества за призывы к экстремистской деятельности и призывы, направленные на нарушение территориальной целостности России, дискредитацию армии, призывы к введению санкций, реабилитацию нацизма.

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества", — написал Володин в телеграме.

Законопроект был разработан депутатами Госдумы от "Единой России" Василием Пискарёвым, Ириной Яровой и Еленой Ямпольской.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с момента появления в уголовном кодексе статьи о фейках о российской армии ведомство возбудило 273 соответствующих уголовных дела. Ещё 81 уголовное дело было возбуждено по статье о дискредитации действий вооружённых сил России.

Фейками и дискредитацией суды признают фактически любую информацию о войне России против Украины, которая противоречит официальной позиции Кремля. Как минимум половину приговоров по делам о "фейках об армии" суды вынесли из-за высказываний об убийстве мирных жителей Украины российскими военными.

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