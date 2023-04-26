Суд в Москве арестовал двоих обвиняемых в государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в государственной измене двоих граждан России. Это произошло на прошлой неделе, однако известно о решении стало только сейчас.

Полные имена подозреваемых не называются, в одном случае неизвестен даже пол арестованного. Как сообщили в суде "Интерфаксу", мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плыске Ю.В. была избрана судом 20 апреля, в отношении Довганя А.С. - 25 апреля.

В Лефортовский суд дела о госизмене обычно поступают из центрального аппарата ФСБ. Подробности таких дел не раскрываются, их материалы засекречиваются.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в стране стали в пять раз чаще возбуждать дела о государственной измене, — свидетельствует официальная статистика. В апреле Госдума приняла поправки о пожизненном заключении по такому обвинению. Закон ещё не подписан президентом Путиным, сейчас наказание по этой статье составляет от 12 до 20 лет.