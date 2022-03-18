Суд в Москве арестовал двух журналистов издания Sota

Московские суды арестовали двух журналистов издания Sota Павла Иванова и Руслана Терехова, которые собирались освещать митинг-концерт, посвященный годовщине аннексии Крыма.

Журналистов арестовали по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Черемушкинский районный суд назначил Иванову трое суток, Бутырский районный суд арестовал Терехова на десять суток.

Как сообщает Sota, полицейские задержали и Терехова, и Иванова на выходе из их квартир и доставили в ОВД. В протоколе в отношении Терехова полицейские написали, что он отказался показать содержимое кофров с объективами. "В действительности таким образом полиция помешала съемке провластного митинга в "Лужниках", – пишет издание. В протоколе в отношении Иванова говорится, что он отказался показать документы в рамках операции "ОСТАНОВИ ДОСМОТРИ".

В Санкт-Петербурге перед концертом полицейские задержали шесть журналистов: Александра Корякова ("Коммерсант"), Алексея Душутина ("Новой газеты"), Андрея Швеца (MR7) и корреспондентов Sota Нику Самусик, Артема Кригера и Павла Иванова.

18 марта на московском стадионе "Лужники" прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя. На митинге выступил президент России Владимир Путин. Телетрансляция, как утверждается, по техническим причинам прервалась ещё до окончания его речи.