Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве арестовал двух журналистов издания Sota

Владимир Путин на митинге на стадионе "Лужники"

Московские суды арестовали двух журналистов издания Sota Павла Иванова и Руслана Терехова, которые собирались освещать митинг-концерт, посвященный годовщине аннексии Крыма.

Журналистов арестовали по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Черемушкинский районный суд назначил Иванову трое суток, Бутырский районный суд арестовал Терехова на десять суток.

Как сообщает Sota, полицейские задержали и Терехова, и Иванова на выходе из их квартир и доставили в ОВД. В протоколе в отношении Терехова полицейские написали, что он отказался показать содержимое кофров с объективами. "В действительности таким образом полиция помешала съемке провластного митинга в "Лужниках", – пишет издание. В протоколе в отношении Иванова говорится, что он отказался показать документы в рамках операции "ОСТАНОВИ ДОСМОТРИ".

В Санкт-Петербурге перед концертом полицейские задержали шесть журналистов: Александра Корякова ("Коммерсант"), Алексея Душутина ("Новой газеты"), Андрея Швеца (MR7) и корреспондентов Sota Нику Самусик, Артема Кригера и Павла Иванова.

18 марта на московском стадионе "Лужники" прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя. На митинге выступил президент России Владимир Путин. Телетрансляция, как утверждается, по техническим причинам прервалась ещё до окончания его речи.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG