"Шансов вырваться из этой схватки нет". За "поддержку ВСУ" томский бизнесмен лишится полтриллиона

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием объявить "экстремистским объединением" томского предпринимателя Дениса Штенгелова и его отца Николая и по этой причине изъять и обратить в доход государства бизнес, капитализация которого приближается к 500 млрд рублей. Причина – украинское гражданство Николая Штенгелова. Отъем имущества "экстремистов" из-за связей с Украиной активно идет с 2022 года, однако пока составляет лишь незначительную долю в общем объеме национализации частной собственности. Впрочем, если у Штенгеловых отберут активы, эта доля увеличится более чем в два раза.

О претензиях, с которыми Генеральная прокуратура вышла в Тверской районный суд Москвы, рассказали "Ведомости" со ссылкой на "источник, знакомый с подробностями судебного иска". Сводятся они к украинским корням отца томского предпринимателя. Николай Штенгелов – бывший депутат Приморского районного совета Запорожской области, якобы за счет собственной сети агропредприятий, по версии силовиков, "оказывал финансовую помощь националистическим батальонам ВСУ". Денис Штенгелов якобы поддержал взгляды отца и сам стал снабжать ВСУ "с помощью ряда европейских предприятий". Кроме того, говорится в иске, он ограничил влияние российских акционеров в своей нидерландской компании НАК и стал "наносить ущерб экономике России, тем самым снижая уровень жизни ее граждан для "разжигания у них протестных настроений против российских властей".

Оба Штенгеловых, отец и сын, уже более десяти лет не живут в России. После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Денис Штенгелов, живущий в Австралии, назвал агрессию "чудовищной и непоправимой ошибкой" в интервью нидерландскому изданию Het Financieele Dagblad.

Еще в 2018 году, после пожара в "Зимней вишне", когда Денис Штенгелов как владелец этого ТРК оказался в центре всеобщего внимания, журналисты выяснили, что его отец Николай Штенгелов, долгое время живший в Сибири, в настоящее время проживает в Украине, откуда он родом. Был депутатом Приморского райсовета в Запорожье, а в 2018 году получил от властей грамоту за активную поддержку участников Антитеррористической операции. В Рунете появилась серия публикаций, в которых Николая Штенгелова называли "спонсором карателей Донбасса". Однако, судя по всему, бизнесу его сына эта медиаатака тогда никак не повредила. Как не повредила, казалось бы, и другая история, случившаяся уже после начала войны.

Осенью 2022-го в провластных российских СМИ появились публикации о том, как некоторые предприниматели удаляют из названий своих брендов символы, схожие с буквами Z и V, которые стали прочно ассоциироваться с российской агрессией против Украины. Авторы этих публикаций, в частности, обратили внимание на то, что "КДВ Групп" убрала из названия своей торговой марки O`Zera литеру Z, заменив ее на букву З. Под этой маркой выпускаются шоколад, зефиры, кексы, конфеты. В компании эти изменения объяснять тогда отказались, а вскоре и обсуждения этой темы в СМИ затихли.

Сегодня Денису Штенгелову принадлежит огромный бизнес – в России это пищевой холдинг KDV (бренды: "Яшкино", "Кириешки", "Бабкины семечки", Calvé, "Балтимор" и др.) и сеть "Ярче!" (около 1,5 тысячи магазинов в регионах). Генпрокуратура оценила капитализацию головной компании KDV (АО "Кондитерус Ком") в 497 млрд рублей, а годовой доход – в 756 млрд, валовая прибыль компании, согласно иску, составляет 139 млрд рублей. Отдельно прокуроры подчеркивают, что Штенгелов с 2022 года вывел за рубеж более 21 млрд рублей.

В иске Генпрокуратуры, помимо 100% акций АО "Кондитерус Ком" (холдинговой вершины KDV), перечислены 57 юрлиц для ареста долей и всех денежных средств на счетах. В их числе – агропредприятия, ритейл, фабрики, производящие кондитерские изделия и снеки, а также недвижимость, управляющие и логистические компании, банк АО КБ "Долинск".

Денис и Николай Штенгеловы для комментариев недоступны.

Бизнесмен из Томска

Свою бизнес-империю Денис Штенгелов построил сам. Начиналось все со склада с семечками, вспоминает другой предприниматель Аркадий Майофис, который ныне живет в Израиле, а в прошлом был владельцем независимой томской телекомпании ТВ-2, уничтоженной в 2015 году властями по политическим мотивам.

– Денис Штенгелов гораздо более важен для всей страны, нежели для отдельно взятого города, потому что он превратился из локального местного бизнесмена, каких полно в городе, пусть и очень богатого, в человека абсолютно надгородского масштаба, – рассказывает Майофис. – Все его проекты стали огромными, даже гигантскими. Он начал с того, что организовал с друзьями склад по продаже подсолнуховых семечек мелким оптом, откуда продавал семечки пенсионерам, а те уже торговали ими на улицах. Потом он продавал продукцию одной маленькой кондитерской фабрики в селе Яшкино, есть такое в Кемеровской области, лежавшей в то время на боку. Сначала он продавал их продукцию, а потом эту фабрику купил. И на ее базе создал многопрофильный холдинг, связанный с едой. Он покупал разные бренды и фабрики, а потом задумался о создании собственной магазинной сети, так появились магазины "Ярче!". Их сейчас полторы тысячи по стране, в Томске они тоже есть. Штенгелов умел как бизнесмен добиваться максимально низкой себестоимости при очень высоком качестве. Это вообще очень важное для бизнесмена свойство, если ты умеешь снижать затраты. А если ты умеешь снижать затраты, еще и соблюдая качество, то вообще тебе цены нет.

Денис Штенгелов окончил экономический факультет Томского университета, в его команде много людей, с кем он учился и начинал свой бизнес.

– Штенгелов оставался томичем: он мог ездить по всему миру, жить в разных местах, но штаб-квартира была в Томске, все основные сотрудники были томичи, – продолжает Майофис. – Сравнительно недавно произошло еще одно очень важное событие уже томского масштаба, к которому он непосредственно причастен. Томск всегда был очень футбольным городом, сам Денис играл в футбол и любит его. Это был вид спорта, которым болел весь город. И много лет в Томске была футбольная команда, которая называлась "Томь" и выросла из второй лиги до премьер-лиги, то есть высшей. И это была томская гордость. И когда говорили про Томск, чем он гордится, то первым делом вспоминали университет и футбольную команду "Томь".

Футбольный клуб "Томь" был основан в 1957-м году и вплоть до 2022 года выступал на профессиональном уровне, домашние матчи проводил на стадионе "Труд". Его высшими достижениями было 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2020 годов и выход в полуфинал Кубка России 2007/2008. В январе 2023 года клуб потерял профессиональный статус.

– Потом футбольный клуб "Томь" просто исчез (из-за финансовых проблем – СР), для Томска это была большая трагедия. И Штенгелов создал новую команду, которая называется "КДВ (в честь холдинга "КДВ-групп". Чтобы получить место во второй лиге, Штенгелов выкупил футбольный клуб "Строитель" из Каменск-Шахтинского, который выступал в этой лиге, но не нашел финансирования. Перед новым клубом стоит задача за 2,5 года пройти путь до первой лиги – СР). Совсем недавно Штенгелов выкупил стадион, вложил в его реконструкцию большие деньги. Команду создал, тренеров нашел. И она недавно стала играть в российских чемпионатах. И для всех томичей это важный знак, что футбол опять возрождается, – говорит Майофис. – Для Дениса это чистой воды благотворительность: он сам любит футбол и это его вклад, подарок родному городу. И наезд Генпрокуратуры на Штенгеловых отразится и на томском футболе.

28 августа в СМИ стало распространятся "письмо Дениса Штенгелова" к персоналу (подлинность его не подтверждена). "Настал момент, когда меня выкинули из компании. Из компании, которая была создана мною 31 год назад. В которой никогда не работал, я в ней жил. Поэтому ощущение, что меня выкинули из жизни. Все, что вы сейчас читаете обо мне и моем отце, – абсолютная ложь. Мы никогда не участвовали в поддержке каких бы то ни было вооруженных сил", – говорится в тексте.

Аркадий Майофис подчеркивает, что Штенгелов – один из ведущих производителей еды в России, а это – гигантский бизнес.

– Его обвинили в пособничестве Украине, чтобы просто отнять его дело и перераспределить деньги. И не факт при этом, что после отъема холдинга он сохранится в нынешнем виде. Штенгелов собирал свою команду очень тщательно, многие заточены под него, и понятно, что новый собственник будет вычищать верхушку, а люди на фабриках продолжат работать, – поясняет Майофис. – Бизнес Штенгелова был построен с нуля, и он строился на энергии конкретных людей, которые его развивали, и он рос как на дрожжах. У него была экспансия по всей стране, он в другие страны мира начал выходить. А после отъема это все будет просто лавка, огромная лавка по перераспределению денег, это история про бабло.

Национализация "экстремистских объединений"

Бизнес Штенгелова – не первая жертва экспроприации через иск Генпрокуратуры. В списке запрещенных организаций Минюста есть десять "экстремистских объединений", состоящих из двух и более физических лиц (Штенгеловы в этом перечне пока что отсутствуют). Большинство из них имеют отношение к Украине. Но, например, семья Невзоровых признана "экстремистским объединением" просто за критику режима. Активы всех фигурантов "перечня" уже национализированы.

Первое такое "экстремистское объединение" (№112 в "перечне"): Пётр Порошенко (5-й президент Украины) и Алексей Порошенко (народный депутат Украины 2014–2019) вместе с Олегом Казаковым (совладелец фабрики "Рошен" в Липецке). 19 февраля 2024 года Октябрьский райсуд Липецка обратил в доход государства акции АО "Липецкая кондитерская фабрика Рошен" и доли в ООО "Рошен" – 94,9976%, принадлежавшие украинской "Центрально-Европейской кондитерской компании", и 5%, оформленные на Казакова. Решение обращено к немедленному исполнению.

Следующая строка у Минюста, №113 – Константин Ефименко, бывший министр транспорта и связи Украины и его сестра Елизавета Андреева. Волжский городской суд Волгоградской области 12 декабря 2023 года обратил в доход государства промышленный контур вокруг ПАО "УралАТИ" (Асбест) с "дочками", включая "Завод фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс")", "Вати-Авто", НПО "Завод тормозных механизмов", "Колодка-Композит", "Темак-Инжиниринг", "Волжский завод текстильных материалов", с передачей активов Росимуществу.

"Экстремистское объединение" №117 – бизнес бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова и украинского олигарха Рината Ахметова (плюс еще шесть физлиц). 2 ноября 2023 года Ленинский райсуд Курска отобрал от них акции АО "Конти-Рус" (Курск) и 100% долей в липецких "дочках" ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ “Мерлетто".

Ахметов повторно появляется в списке экстремистских объединений под №125, уже в компании других физлиц и под другим решением – Аксайского райсуда Ростовской области от 10 апреля 2024 г. Здесь целью были, по всей видимости, ростовские угольные активы, которые раньше связывали с Ахметовым и его компанией ДТЭК . 25 января 2024 Путин своим распоряжением разрешил АО "Лучшее решение" купить 100% акций "Донского антрацита" и ШУ "Обуховская".

№119: Евгений Черняк – украинский предприниматель, основатель алкогольного холдинга Global Spirits. В "объединение" вместе с ним вошли Александр Беспалов, Андрей Лазутин и Иван Курбаков.

4 июня 2024 года Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей в "Стандарте качества", "Русском Севере", "Родник и К", "Крымском винном доме", "Традициях успеха", "Новом уровне" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин" (активы переданы Росимуществу).

Экстремистское объединение №121: Игорь Коломойский – украинский бизнесмен, плюс Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited. 5 марта 2024 Кошехабльский райсуд Адыгеи взыскал в доход РФ 100% долей в ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-Юг", а также изъял в Москве здание и шесть помещений (примерно 5,5 тыс. м²) и 494 сельхозучастка (5 573 га, кадастровая стоимость более 6 млрд рублей).

№122: Александр и Галина Герега – владельцы украинской сети стройгипермаркетов "Новая линия", в Крыму у них были строительные магазины "Уютстрой". Экстремистским объединением вместе с еще рядом лиц они стали по решению Киевского районного суда Симферополя от 23 мая 2024. Параллельно власти Севастополя национализировали магазины "Уютстрой".

Под №126 – последние украинцы в списке, братья Владимир и Анатолий Дробыты. Они стали "экстремистским объединением" по решению Темрюкского райсуда Краснодарского края от 22.03.2024. Известно, что Владимир Дробот ранее был депутатом Киевсовета. Какое конкретно имущество у братьев планируется отобрать (или уже отобрали), по открытым источникам неизвестно.

Оставшиеся "экстремистские объедения" не имеют отношения к Украине, но раскулачиваются не менее успешно.

№123: Юрий Шефлер – российско-международный алкогольный предприниматель, бенефициар SPI и Stoli. 24 июля 2024 Тамбовский райсуд признал Шефлера и его структуры "экстремистским объединением" и обратил в доход государства его российские активы: АО "Амбер Талвис" (Тамбовская обл.) и калининградские АО "СПИ-РВВК" и ООО "РВВК". Генпрокуратура мотивировала иск тем, что Шефлер и его компании якобы поддерживают ВСУ и ведут антироссийскую деятельность.

И самое знаменитое – №118, Александр и Лидия Невзоровы, оба ведут блоги, где резко критикуют режим Владимира Путина. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга (02.07.2024) постановил обратить имущество супругов в доход государства (участки и дом в пос. Лисий Нос и др.). Следом Приморский райсуд и Петроградский райсуд признали недействительными сделки между Лидией Невзоровой и ее матерью. Таким образом дома и квартиры лишилась также теща Невзорова.

"Диковинный зверь"

Национализация через признание владельцев компаний экстремистами – это пока "достаточно диковинный зверь" в процессе отъема бизнесов, говорит независимый антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, бывший директор Transparency International - Russia.

– Стоимость активов, изъятых государством по линии экстремизма, по самым скромным подсчетам, это уже более 200 миллиардов рублей. В общем объеме изъятых активов это менее 10 процентов, если мы говорим про примерно 4 триллиона рублей, изъятых в 2022-2025 годы. Это сравнительно немного, – отмечает Шуманов. – Почему? Потому что достаточно сложная процедура. Экстремизм требует координации усилий целого ряда других органов, помимо Генеральной прокуратуры. Поэтому такие примеры являются пока редкими и исключительными. Скорее, это делается с тем, чтобы не только изъять эти активы, но и показательный процесс устроить против собственников, которые подозреваются либо в финансировании ВСУ, либо в государственной измене, либо в поддержке Украины. Это самое жесткое, самое серьезное наказание: вместе с активом изъятым еще человек признается террористом или экстремистом, чтобы он попал во все блэк-листы по всем странам. Есть совершенно другие экстремистские группы: достаточно большое количество дел начались еще задолго до войны, когда были запрещены Свидетели Иеговы. И недвижимость религиозных объединений начала переходить государству. Это 2020-й год, когда мы еще про экстремизм как путь к изъятию активов даже не говорили, а при этом уже практика формировалась.

По оценке Шуманова, чаще всего конфискации идут под предлогом незаконного иностранного контроля над стратегическими активами, когда конечный бенефициар – иностранный гражданин (к примеру, с паспортом Кипра), либо российским предприятием владеет иностранный холдинг (любой офшор). Таким образом, по его подсчетам, Генпрокуратура "наковыряла" более полутора триллионов рублей.

Второй крупный канал – изъятия за нарушения антикоррупционного законодательства, когда бывший чиновник уходит в бизнес, а прокуратура доказывает, что вести его он начал ещё во время службы. И тут им помог Конституционный суд, фактически обнулив сроки давности. Совокупный объём по этой линии – более триллиона рублей.

Есть и "ретро"-дела: прокуратура прямо в судебных решениях ссылается на нарушения приватизации 1990-х и возвращает активы в казну. Этот пласт, по словам Шуманова, тянет примерно на 400 миллиардов рублей.

Наконец, отдельная корзина – "неэффективное управление" и "неисполнение обязательств", прежде всего, в предприятиях, связанных с военно-промышленным комплексом. Начинают падать поставки сырья и оборудования, вследствие санкций останавливается производство из-за разрывов внешних цепочек – и государство охотно забирает такие активы. С 2022 по 2025 год в этой копилке – более 600 миллиардов рублей.

Самый свежий кейс, говорит Илья Шуманов, – самый интересный.

– За Штенгеловым я смотрел давно, с момента трагедии в "Зимней вишне" (Денис Штенгелов – один из совладельцев ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта 2018 при пожаре погибли 64 человека (в т.ч. 41 ребёнок). Он публично объявил о компенсациях по 3 млн рублей за каждого погибшего и выплатил совокупно 192 млн рублей. – СР). Уже тогда Бастрыкин грозил ему кулаком и говорил о том, что Штенгелов должен ответить за пожар в торговом центре, но так и не достал его тогда. И при этом сейчас открылись совершенно другие обстоятельства дела: что родной отец Штенгелова – бывший украинский депутат, у него свои агроактивы в Украине, у него паспорт украинский и вот уже, по версии силовиков, он финансирует ВСУ. А значит можно забирать активы, которые находятся в России. И в этом смысле активы Штенгелова интересны нам тем, что стоимость их примерно полтриллиона рублей, то есть это минимум в два с половиной раза больше, чем все до этого изъятые экстремистские активы внутри Российской Федерации.

Шансов остановить национализацию у Штенгелова нет, считает Шуманов.

– В этот процесс вовлечены все силовые органы, начиная условно от Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Росфинмониторинга, уже суды как-то активно участвуют, поэтому шансов вырваться из этой схватки нет. Всего пару случаев было, которые заканчивались либо мировым соглашением, либо Генеральная прокуратура отказывалась от иска, – поясняет он.

Репутационные издержки

Судьба национализированных активов в России складывается по-разному. Часть предприятий прокуратура "подбирает" уже в не лучшем состоянии, когда собственники сворачивают работу, производственные и логистические цепочки разорваны санкциями, как у добытчиков свинца на Дальнем Востоке, – их после изъятия скорее консервируют или держат под временным управлением Росимущества.

Но немало и живых, системных активов, которые продолжают работать почти без паузы. FESCO у братьев Магомедовых перешла под контроль "Росатома" – порт, логистика, топ-менеджмент в основном сохранились, для рядовых сотрудников смена собственника прошла почти незаметно. Домодедово – противоположный пример: после перехода под Росимущество начались массовые увольнения.

– В Домодедово люди сами уходили, не хотели продолжать работать в этом предприятии, опасаясь того, что их обманет государство, – отмечает Шуманов. – В интересах государства максимально быстро вернуть конфискованный актив обратно на рынок, чтобы он не застаивался и не умирал, а продолжал функционировать, и прибыль начинала поступать уже новому собственнику в лице либо частного инвестора, который получает такой актив, как правило, за бесценок, либо государство начинает само получать деньги, если временным оператором актива становится "Росимущество".

Бенефициары новой конфискационной экономики уже выстроены "по секторам". Химический кластер собирают в единый "Росхим" – структуру, которую в публичном поле связывают с братьями Ротенбергами. Портовую инфраструктуру и редкоземы забирает "Росатом", выстраивая дугу от Калининграда до Дальнего Востока под идею Северного морского пути. На юге – всплеск изъятий агроземель и агропредприятий: в игру активно заходит Россельхозбанк, пополняя государственный "земельный банк" и затем передавая участки "правильным" собственникам. В оборонке и тяжелой промышленности активы уходят в "Ростех".

Есть и "жирные" потребительские сегменты. Алкоголь – поле влияния, которое также приписывают Ротенбергам, предприятия пищевой и кондитерской промышленности частично оседают в орбите Россельхозбанка, частично висят на Росимуществе в ожидании покупателей. Отдельная линия – группы, близкие к Минпромторгу и Денису Мантурову: через эту орбиту под контроль заходили производственные активы вроде блоков Henkel и предприятий пищрынка. Отдельный пример: как Danone перешел под контроль татаро-чеченскому клану (племянник Рамзана Кадырова и сенатор от Татарстана Вагиз Мингезов).

– За кадром остается история Крыма, но большое количество предприятий с 2014 года начали изымать у украинских бизнесменов, и все это попадало под региональный контроль, и в дальнейшем уже распределялось по линии дуги лояльности, связанной с губернаторами либо Севастополя, либо так называемыми губернаторами Крыма, то есть главами администрации этих территорий, – отмечает Шуманов. – Очевидно, что там большое количество предприятий, в том числе и гигантские имущественные комплексы, просто передавались близкому окружению либо федерального уровня, либо местным предпринимателям.

Кому, в случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, может достаться имущество Штенгеловых?

– Если смотреть структуру активов Дениса Штенгелова, то там, помимо производства, кондитерки, закусок, снеков, есть еще гипермаркеты "Ярче!", которые могут потенциально войти в одну из сетей. Для государства трудно было бы их, наверное, поглотить, но там какая-нибудь X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" .– СР) может вполне себе стать выгодоприобретателем за счет поглощения этой сети, и для них это хорошая история, – рассуждает Шуманов. – Штенгеловский холдинг второе место занимает на рынке по объему производимых кондитерских изделий, и группа компаний "Объединенные кондитеры" ("Красный Октябрь", "Бабаевский", "Рот Фронт" и другие бренды. – СР) может вполне себе стать выгодоприобретателем и получить контроль 20-25% рынка кондитерских изделий. Очень выгодное поглощение, вопрос, найдут ли они деньги. В меньшей степени я верю в то, что такие активы могут забрать международные гиганты типа Mars Wrigley ("Snickers", "Mars", "Twix" и др. – СР) или Mondelez ("Oreo", "Alpen Gold", "Milka" и пр. – СР) Такие бизнесы не пойдут на приобретение подобных активов, потому что это репутационные издержки. А российский бизнес вполне себе может на это покуситься.