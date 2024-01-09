Суд в Москве арестовал гражданина США за хранение наркотиков

Районный суд в Москве арестовал на два месяца родившегося в России гражданина США Роберта Вудлэнда по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности дела не раскрываются.

32-летний Вудлэнд работал учителем английского в подмосковном Долгопрудном. Он родился в России, в 1993 году его усыновила семья учёных из США. Тогда его звали Роман Романов. Детдом попросил за него взятку в 10 тысяч долларов, рассказывал он "Комсомольской правде".

В 2019 году Вудленд нашёл биологическую мать, их встречу показывали по Первому каналу. После этого он решил переехать в Россию. Сохранилось ли у него российское гражданство — неизвестно. В документах суда его называют и по российской фамилии.

Решение об аресте было вынесено ещё 6 января. Однако пресс-служба городских судов сообщила о нём только сегодня, в первый рабочий день в России после новогодних праздников.