Американец, которого освободили после обмена с РФ, ранен на фронте в Украине

Ветеран морской пехоты США Тревор Рид, который в 2022-м году был отпущен из тюремного заключения в России в результате обмена осуждёнными, впоследствии отправился воевать в Украину на стороне ВСУ и теперь, после ранения там на поле боя, вновь просит американское правительство о помощи.

Об этом узнало издание The Messenger, которое ссылается на двух американских военных чиновников, знакомых с ситуацией. По их словам, Рид был ранен около двух недель назад, подорвавшись на мине.

Один из источников, которые побеседовали с изданием на условиях анонимности, отметил, что Рид лечился в Киеве и запросил перевод на американский военный объект в Германии или Польше. Собеседники The Messenger также рассказали, что американские официальные лица в частном порядке выражали разочарование по поводу дела Рида, в частности, из-за регулярных предупреждений Госдепартамента американским гражданам относительно поездок в Украину, и особенно с учётом того, сколько усилий предприняли США, чтобы освободить Рида из российской тюрьмы.

После того, как Тревор Рид был ранен, он захотел покинуть Украину, но не смог сделать этого из-за проблемы, связанной с его договорённостями с украинскими военными, говорится в статье. В итоге Госдепартамент начал усилия по эвакуации Рида с помощью одной из неправительственных организаций, и он уже может находиться на пути в Германию для лечения.

The Messenger отмечает, что, по некоторым оценкам, поддержать Украину в её сопротивлении российской агрессии отправились тысячи американцев, но их точное число неизвестно.