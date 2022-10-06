Суд в Москве арестовал на пять суток координатора движения "Голос"

Басманный районный суд Москвы арестовал на пять суток координатора движения "Голос" Владимира Егорова по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщает "Медиазона".

Егорова задержали 5 октября после обыска в московском офисе "Голоса". По словам адвоката Юлии Кузнецовой, полицейские ударили активиста в область ребер. На суде Егоров сообщил, что его вызвали в офис как представителя арендатора, однако потом решили забрать у него паспорт и телефон. Егоров рассказал "Медиазоне", что держал телефон на вытянутой руке. Полицейским это не понравилось, они повалили его на пол, заковали в наручники и избили.

После избиения Егоров потерял сознание. По данным телеграм-канала Sota, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и шеи, плеча, грудной клетки, правого и левого лучезапястного суставов. При этом медики отказали ему в госпитализации.

Адвокат Юлия Кузнецова заявила, что в деле отсутствует состав правонарушения: Егоров якобы не выполнил законное требование полиции покинуть офис, но это требование, по ее мнению, не может быть законным, так как у Егорова есть доверенность – он представитель арендатора и имеет право присутствовать на обыске.

5 октября у членов движения "Голос", политиков и журналистов прошли обыски. "Сетевые свободы" уточнили, что обыски проходили по делу о дискредитации российской армии, возбужденному в Иванове против антивоенного активиста и наблюдателя за выборами Михаила Гусева.