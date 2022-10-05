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К участникам движения "Голос" пришли с обысками

Cопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц

В московском офисе и квартирах участников движения в защиту прав избирателей "Голос" проходят обыски. Все они находятся в статусе свидетелей по делу о повторной дискредитации российской армии – его возбудили против наблюдателя за выборами Михаила Гусева из Иванова.

"Изъяли всю телефонную и компьютерную технику, флешки, загранпаспорт и банковские карточки", – рассказал РБК сопредседатель движения Григорий Мельконьянц, отметив, что у него обыск провели рано утром "по совершенно надуманному поводу".

Также известно, что с обысками пришли к членам совета движения Аркадию Любареву, Виталию Ковину из Перми, Ирине Мальцевой из Иванова, координатору в Челябинской области Наталье Гусевой, а также в Псковской области – к редактору газеты "Псковская губерния" Денису Камалягину и к членам партии "Яблоко" Николаю Кузьмину и Катерине Новиковой.

Член совета движения "Голос" Виталий Аверин считает, что обыски связаны с правозащитной деятельностью движения – с его "борьбой за честные свободные выборы, за правовое и гуманное государство".

Ранее сообщалось, что обыски прошли в квартире математика и электорального исследователя Сергея Шпилькина – он также проходит по этому делу свидетелем.

  • Участники движения в защиту прав избирателей "Голос" наблюдают за выборами в России и в других странах с 2000 года. Само движение было учреждено в 2013 году. В августе 2021 года российский Минюст признал "Голос" иностранным агентом, а спустя месяц такой статус получили двадцать его региональных координаторов.
  • С 1 декабря 2022 года иноагентом смогут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием".

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