В Кремле хотят любой ценой не допустить акций протеста

Сторонники арестованного политика Алексея Навального планируют 31 января провести новую акцию в его поддержку. Предыдущая – 23 января – завершилась рекордным числом задержаний: более 4 тысяч человек, по данным "ОВД-Инфо", были доставлены в отделы полиции по всей России. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по итогам акции.

Новую протестную акцию в поддержку арестованного Алексея Навального его соратники анонсировали как минимум в 70 городах России. "Мы требуем не просто свободы для Навального – мы требуем свободы для всех", – говорится в телеграм-канале "Команды Навального".

Российские власти расценивают эти мероприятия как незаконные. 29 января Генеральная прокуратура предупредила, что действия участников акции могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках: "В случае, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации". Генпрокуратура также потребовала от Роскомнадзора блокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению акций.

МВД России также отговаривает россиян ходить на протестные мероприятия и распространяет в соцсетях такие предостережения:

ГУ МВД России по Москве сообщило, что "в связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях" 31 января будет ограничено движение пешеходов в городе и будут закрыты семь станций метро.

Вводятся ограничения на передвижение пешеходов. Будут перекрыты некоторые улицы в пределах Бульварного кольца. В мэрии Москвы добавили, что в районах перекрытий изменятся маршруты наземного транспорта, будут закрыты магазины, в том числе Детский мир, и кафе. Также в центре с 9:00 до 23:00 запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.

По информации агентства "Интерфакс", в Москве в выходные будут закрыты некоторые оружейные магазины. Сообщалось, что торговля в магазинах прекращается по требованию Росгвардии. Однако в пресс-службе Росгвардии сказали, что "никаких рекомендаций в оружейные магазины о закрытии не направлялось".

Московские театры, которые расположены в зоне перекрытия, а это Большой театр, Малый театр и РАМТ, не собираются отменять ни дневные, ни вечерние спектакли, намеченные на воскресенье. Зрителям необходимо будет заранее планировать маршрут проезда до РАМТ из-за перекрытий в центре Москвы в связи с протестами 31 января. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщила директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

"Поскольку метро будет закрыто, то идти в театр нужно будет со стороны Пушкинской, Тверской и Чеховской. У нас завтра два спектакля, для детей и подростков. Мы всех ждем, театр будет работать, мы постараемся сделать все, чтобы спектакли состоялись", – сказала Апфельбаум. Директор РАМТ добавила, что информация будет разослана зрителям и размещена на сайте театра.

В пресс-службе Большого театра Радио Свобода подтвердили, что все намеченные на 31 января спектакли состоятся. В афише театра стоят спектакли на Новой и Камерной сцене, которые начинаются в 14.00. И если к Новой сцене можно будет пройти от открытых станций метро, то пока не совсем понятно, как смогут попасть зрители и участники спектакля "Искатели жемчуга", начало которого запланировано на 14.00 на Камерной сцене, расположенной на Никольской улице.

Аресты и обыски

Соратников Алексея Навального и оппозиционных активистов по всей России задерживают, арестовывают и выносят "предостережения" перед акцией 31 января. Так, например, в Мурманске, по данным "ОВД-Инфо", полиция дважды задержала координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину. В Твери за призывы выйти на улицы на 10 суток арестовали активиста Артёма Важенкова. В Санкт-Петербурге по тому же обвинению на 7 суток арестован активист Александр Тонконогов, а в Солнцево по обвинению в неповиновении полицейскому на 10 суток арестована менеджер команды Навального Анастасия Кадетова и на 5 суток – юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексей Молокоедов. В Новосибирске пришли к супруге Сергея Бойко, арестованного местного координатора штаба Алексея Навального:

29 января Тверской суд отправил под домашний арест на два месяца брата Алексея Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, главу московского штаба Навального Олега Степанова, лидера независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.

Их всех обвиняют в том, что во время акции протеста 23 января в Москве были нарушены санитарно-эпидемиологические правила и создана угроза заражения коронавирусом (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Следствие утверждает, что, следуя их призыву, в центр Москвы приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. Оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что в московской акции протеста участвовали 19 человек с подтвержденным коронавирусом. Статья о нарушении санитарно-эпидемиологических норм предусматривает до двух лет лишения свободы.

Мария Алёхина уверена, что это дело – результат того, что власти испугались протеста:

В рамках "санитарного дела" вечером 27 января у соратников Навального, его родственников и оппозиционных активистов прошло по меньшей мере 15 обысков. Со следственными действиями сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру Юлии Навальной, в офис Фонда борьбы с коррупцией и в студию "Навальный-live", домой к Любови Соболь, к лидеру независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, к муниципальному депутату Юлии Галяминой и ее помощнику Николаю Касьяну, к муниципальному депутату Константину Янкаускасу и его родителям. Из спецприемников на обыски отвезли даже арестованных еще неделю назад, накануне акции 23 января, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и Киру Ярмыш. Обыск в квартире у Ярмыш, как она написала, длился около часа, после чего следователи допрашивали её прямо на кухне: "… Первый вопрос, который мне задают: "Участвовали ли вы в митинге 23 января, ушли ли вы с него сами или вас на нем задержали?" Смеюсь. Следователь соглашается, что это в моем случае не очень удачный вопрос.

Утром 29 января полиция также задержала муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса. Его адвокат Илья Уткин уточнил, что Янкаускас стал свидетелем по "санитарному делу". При этом Хамовнический суд арестовал муниципального депутата на 10 суток по делу об административном правонарушении во время акции 23 января.

Также накануне новой акции Солнцевский суд Москвы арестовал на 5 суток активиста Константина Котова за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КОАП) во время встречи Алексея Навального в аэропорту 17 января. Его адвокат Мария Эйсмонт цитирует решение суда:

"Вовлечение несовершеннолетних"

Главе сети региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову Следственный комитет заочно предъявил обвинение по делу о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Оппозиционер, покинувший Россию полтора года назад, объявлен в розыск.

По версии следствия, 21 января Леонид Волков выложил в YouTube видеоролик с "призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января" и разместил ссылки на эту видеозапись в других социальных сетях. Леонид Волков возбуждение этого дела в своем фейсбуке прокомментировал так: “Получил тонну запросов от журналистов с просьбой прокомментировать мое новое уголовное дело. Делать этого не буду принципиально. Почему? Потому что мы имеем дело с характернейшим случаем навязывания ложной повестки. Все знают: никакого "вовлечения несовершеннолетних" не было. Зачем СК возбуждает такое нарочито абсурдное дело? Разумеется: чтобы все переживали и говорили о нем".

Статья 151.2 УК предусматривает до трех лет лишения свободы.

Дела о насилии к полиции, хулиганстве и перекрытие дорог

Следственный комитет отчитался о возбуждении 21 уголовного дела по всей России после акций 23 января. Несколько уголовных дел возбудили по более традиционной для протестных мероприятий статье 318 УК РФ – "Применение насилия по отношению к сотрудникам полиции". Дела возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах. Уже арестовано несколько человек: в Москве в СИЗО отправили таксиста Валерия Евсина, бизнесмена Тимура Салихова, студента МГУ Саид-Мухаммада Джумаева. Их обвиняют в потасовках с сотрудниками Росгвардии. Также по этой статье арестованы еще три человека – Александр Мучаев, Евгений Есинов и гражданка Украины Ольга Бендес. В Санкт-Петербурге арестован Николай Девятый за применение насилия по отношению к сотруднику ГИБДД.

Кроме этого, в Москве возбудили дело о хулиганстве и повреждении чужого имущества из-за разбитой машины, которая, по данным ТАСС, принадлежала ФСБ. По этому делу задержали 18-летнего блогера Константина Лакеева, известного как "Костя Киевский". В соцсети TikTok у него более 800 тысяч подписчиков. По словам адвоката, Лакеев вину признал частично. При этом, по информации члена ОНК Марины Литвинович, Лакеева избили при задержании, двое суток почти беспрерывно допрашивали и не кормили.

Кроме того, возбуждены три дела за перекрытие дорог и блокирование тротуаров – в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. О задержанных по ним пока неизвестно.

30 января был задержан главный редактор интернет-издания "Медиазона" Сергей Смирнов. Полиция ждала Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном. Журналисту вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП ("Участие в акции, повлекшие создание помех транспорту"), хотя в день акции он был дома.

Коллеги выступили в поддержку Смирнова и назвали его задержание "недопустимым и опасным прецедентом".

Акции протеста 23 января прошли почти в 200 городах России. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по итогам акций были задержаны 4033 человека. Мероприятия не были согласованы с властями, во многих городах администрации отказывали в согласовании акций, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

Протесты в России начались после ареста политика Алексея Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На погранконтроле в аэропорту Шереметьево политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток на выездном заседании суда в отделе полиции в Химках. Ареста Навального добивалась ФСИН, утверждающая, что он нарушил правила условного срока по делу "Ив Роше" и не являлся отмечаться в инспекцию. 2 февраля суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Сейчас политик находится в следственном изоляторе "Матросская тишина".