Суд в Москве арестовал подозреваемого в создании сайта для наёмных убийц

Суд в Москве арестовал жителя Ижевска, подозреваемого в создании сайта для наёмных убийц в даркнете. По версии следствия, 38-летний Сергей Магданов организовал площадку, где размещались заказы на убийства, а также торговали оружием и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

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Подозреваемый был задержан в рамках расследования убийства в 2020 году семейной пары во Владимирской области. По версии следствия, преступление было заказано через площадку Магданова конкурентами убитых по наркобизнесу. В ходе расследования, утверждает Следственный комитет, удалось обнаружить подготовку ещё одного убийства в Санкт-Петербурге.

Магданов, как утверждают в Следственном комитете, получал с помощью своего сайта деньги за посреднические услуги. Оплату он принимал через криптовалюты и электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. Дома у него были найдены и изъяты более 500 банковских карт. Позиция защиты Следственным комитетом не приводится.