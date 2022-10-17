Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о взрыве на Крымском мосту

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал до 8 декабря троих россиян Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Ранее им было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе суда.

Несколько дней назад ФСБ объявляла, что в причастности к теракту подозревают пятерых россиян, но не называла их имен.

13 октября суд в аннексированном Россией Крыму арестовал первых пятерых обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту граждан Армении и Украины : Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

ФСБ называла граждан Украины Соломко и Злобу, а также гражданина Армении Терчаняна причастными к организации отправки взрывного устройства в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Артем и Георгий Азатьяны в сообщении ведомства не упоминались.