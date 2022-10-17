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Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о взрыве на Крымском мосту

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал до 8 декабря троих россиян Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Ранее им было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе суда.

Несколько дней назад ФСБ объявляла, что в причастности к теракту подозревают пятерых россиян, но не называла их имен.

13 октября суд в аннексированном Россией Крыму арестовал первых пятерых обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту граждан Армении и Украины : Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

ФСБ называла граждан Украины Соломко и Злобу, а также гражданина Армении Терчаняна причастными к организации отправки взрывного устройства в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Артем и Георгий Азатьяны в сообщении ведомства не упоминались.

  • Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых во взрыве Крымского моста.
  • Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.

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