Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о взрыве на Крымском мосту

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал до 8 декабря троих россиян Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Ранее им было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе суда.
Несколько дней назад ФСБ объявляла, что в причастности к теракту подозревают пятерых россиян, но не называла их имен.
13 октября суд в аннексированном Россией Крыму арестовал первых пятерых обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту граждан Армении и Украины : Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.
ФСБ называла граждан Украины Соломко и Злобу, а также гражданина Армении Терчаняна причастными к организации отправки взрывного устройства в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Артем и Георгий Азатьяны в сообщении ведомства не упоминались.
- Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых во взрыве Крымского моста.
- Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.