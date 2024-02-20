Мосгорсуд дал 18 лет экс-советнику посольства России во Франции

Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима и лишению воинского звания полковника по обвинению в государственной измене, сообщает "Медиазона".

Согласно приговору, российский дипломат передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Какой именно стране Кондрацкий передал информацию, не уточняется. Издание Moscow Times писало, что Кондрацкий – уроженец Киева.

Он работал советником в МИД России с 1992 по 2010 год, а также получал "доходы от Фонда Карнеги за международный мир", пишет Moscow Times. "Медиазона" обнаружила, что Кондрацкий изучал тему ядерного оружия в Южной Азии.