Мосгорсуд дал 18 лет экс-советнику посольства России во Франции

Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима и лишению воинского звания полковника по обвинению в государственной измене, сообщает "Медиазона".
Согласно приговору, российский дипломат передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Какой именно стране Кондрацкий передал информацию, не уточняется. Издание Moscow Times писало, что Кондрацкий – уроженец Киева.
Он работал советником в МИД России с 1992 по 2010 год, а также получал "доходы от Фонда Карнеги за международный мир", пишет Moscow Times. "Медиазона" обнаружила, что Кондрацкий изучал тему ядерного оружия в Южной Азии.
- По данным "Первого отдела", в 2023 году зафиксировано наибольшее число возбуждённых дел по статье о госизмене за современную историю России. Только по обнародованной информации, в суды поступило 63 уголовных дела, по 33 из них уже вынесены обвинительные приговоры. Правозащитники ожидают, что в этом году обвинений в госизмене будет ещё больше.
Форум