В Екатеринбурге гражданка США арестована за сбор денег ВСУ

Суд в Екатеринбурге арестовал жительницу Лос-Анджелеса с российским американским гражданством по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Имя арестованной не называется, ей 33 года. Издание "Медиазона" выяснила, что обвиняемую зовут Ксения Карелина, она закончила университет в Екатеринбурге, вышла замуж за американца и получила американское гражданство.

ФСБ утверждает, что с февраля 2022 года подозреваемая собирала деньги "в интересах украинской организации", которые направлялись на нужды вооружёных сил Украины.

Также ФСБ отмечает, что арестованная неоднократно участвовала в публичных акциях "в поддержку киевского режима" в США. По статье о госизмене в России грозят длительные сроки, вплоть до пожизненного.

Американское посольство в Москве ситуацию на момент публикации новости не комментировало. Госдепартамент США неоднократно призывал граждан покинуть Россию из-за угрозы безопасности. В рекомендациях ведомства отмечается, что американские граждане подвергаются в России риску арестов по надуманным обвинениям.