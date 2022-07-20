Районный суд в Москве признал юридическое лицо журнала The New Times и главного редактора издания Евгению Альбац виновными в распространении недостоверной информации за материалы о войне с Украиной. Об этом сообщил глава правозащитного центра "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Юридическое лицо журнала оштрафовано на 600 тысяч рублей, журналист — на 70 тысяч. Ранее 30 марта Альбац уже штрафовалась по тому же обвинению на 120 тысяч рублей.

Роскомнадзор увидел нарушения в двух материалах The New Times, в которых освещалась война в Украине: "МВД Украины сообщило о жертвах" и "Харьков – прилетало, Кривой Рог – прилетало, Одесса – прилетало". Обе статьи были удалены с сайта. Альбац вину не признаёт.

После начала вторжения в Украину в феврале, в России фактически была введена военная цензура. О боевых действиях разрешается рассказывать только по официальным или прокремлёвским источникам.

Были заблокированы тысячи сайтов, в том числе — журналистских проектов, включая The New Times и все русскоязычные проекты Радио Свобода.