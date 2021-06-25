Суд в Москве отказал Навальному в иске против "пыток лишением сна"

Преображенский суд Москвы признал обоснованным статус Алексея Навального как склонного к побегу заключенного: соответствующий иск оппозиционера к СИЗО "Матросская тишина" был отклонён в пятницу. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-службу суда.

Аналогичный иск ранее отверг Петушинский районный суд Владимирской области. Тогда ответчиком выступила исправительная колония в Покрове, где политик отбывает заключение.

На учёт в качестве склонного к побегу Навальный он был поставлен профилактической комиссией СИЗО середине февраля. За день до этого он пошутил в инстаграме, что заточит ложку и сделает из неё оружие. Из-за специального учёта ему каждый час необходимо отмечаться в администрации колонии, где он сейчас отбывает наказание. Этот процесс не прерывается и ночью: во время сна его присутствие в кровати каждый час должен проверять сотрудник ФСИН. Политик жалуется, что во время каждой такой проверки его будят: это приводит к лишению его восьмичасового сна. Адвокаты интерпретируют происходящее как пытку.

На заседании Петушинского районного суда он так объяснял свою позицию: "Я стою на профучёте. Это фактически разновидность дисциплинарного взыскания. Мало того, по своей реализации это фактически пытка. Ваша честь, попробуйте, пожалуйста, завести себе будильник восемь раз за ночь – вы двинетесь через неделю. Или попросите своего соседа, чтобы он хотя бы четыре раза за ночь заходил в вашу квартиру, подходил к вашей кровати и говорил: судья такая-то, проверка профучёта, находится на месте – и выходил", – говорил он.

Навальный был отправлен в колонию зимой: суд отправил его туда на три половиной года по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности. В заключении состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.