Суд в Москве приговорил к трём годам колонии квир-блогера Хилми Форкса

Симоновский районный суд Москвы приговорил к трём годам колонии 29-летнего квир-блогера Хилми Форкса (Хильми Олейника), признав его виновным по уголовной статье об изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете.
О решении сообщила в среду московская прокуратура, отметив, что блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
По версии следствия, в ноябре 2022 года Хилми Форкс "изготовил с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием" и опубликовал их в сети, передаёт "Дождь". После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суде. Всё время следствия блогер провёл под подпиской о невыезде, отмечает SOTA.
Адвокат Константин Ерохин сообщал, что его подзащитный признал вину и сотрудничал со следствием.
Обратить внимание правоохранительных органов на Хилми Форкса просила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В декабре 2022 года депутат Яна Лантратова попросила прокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров Форкса и Дашу Корейку на "пропаганду" ЛГБТ и "трансгендерности", а также на "трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих".
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