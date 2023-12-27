Суд в Москве приговорил к трём годам колонии квир-блогера Хилми Форкса

Симоновский районный суд Москвы приговорил к трём годам колонии 29-летнего квир-блогера Хилми Форкса (Хильми Олейника), признав его виновным по уголовной статье об изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете.

О решении сообщила в среду московская прокуратура, отметив, что блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в ноябре 2022 года Хилми Форкс "изготовил с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием" и опубликовал их в сети, передаёт "Дождь". После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суде. Всё время следствия блогер провёл под подпиской о невыезде, отмечает SOTA.

Адвокат Константин Ерохин сообщал, что его подзащитный признал вину и сотрудничал со следствием.

Обратить внимание правоохранительных органов на Хилми Форкса просила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В декабре 2022 года депутат Яна Лантратова попросила прокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров Форкса и Дашу Корейку на "пропаганду" ЛГБТ и "трансгендерности", а также на "трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих".