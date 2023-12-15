Суд в Москве приговорил режиссёра Ивана Вырыпаева к восьми годам заочно

Суд в Москве заочно приговорил к восьми годам колонии режиссёра Ивана Вырыпаева по статье о распространении так называемых фейков о российской армии.

Вырыпаева признали виновным по делу о распространении "фейков" о российских военных по мотивам политической ненависти. Накануне прокурор запросил для режиссёра 10 лет колонии.

Уголовное дело против Вырыпаева было возбуждено весной этого года. В апреле суд заочно арестовал его, (Вырыпаев не живёт в России), а МВД объявило в федеральный розыск.

Как сообщает Sota, поводом для уголовного преследования стали высказывания режиссёра , сделанные в интервью различным медиа: "Иван Вырыпаев. Путин навсегда останется злом" на канале "Ходорковский LIVE", эфир на канале "ОВД-Инфо" "Как теперь война изменит искусство", на чикагском радио Radio NVC "Путин как герой пьесы мне не интересен", а также публикации на личном сайте драматурга. По мнению гособвинения, во всех этих материалах содержится ложная информация о российской армии.

Адвокат драматурга Владимир Воронин считает, что информацию Вырыпаев брал из открытых источников. Он просил суд вернуть дело в прокуратуру. Защита также требовала приобщить доклады ООН о ходе войны в Украине, но судья отклонила все ходатайства.