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Суд приговорил писателя Дмитрия Глуховского к 8 годам заочно

Дмитрий Глуховский

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к 8 годам лишения свободы по делу о так называемых фейках об армии, передаёт "Медиазона" из зала суда. Писатель неоднократно выступал с осуждением войны в Украине. Сторона обвинения запрашивала 9 лет.

Показания против писателя давали сотрудница провоенного информационного агентства NewsFront Юлия Лозанова (Витязева), а также редактор сайта "Рупор Москвы" и АНО "Аналитический центр проблем безопасности" Иван Климов.

Адвокат Глуховского Вероника Полякова назвала его преследование политическим, а предъявленное обвинение – не соответствующим нормам закона. Она требовала оправдательного приговора.

Уголовное дело против Глуховского было передано в суд в феврале. По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Глуховский, находясь за пределами России, "разместил в социальных сетях текстовые записи и видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих" в Украине.

  • Дмитрий Глуховский – современный российский писатель, автор серии романов "Метро" и экранизированного в 2019 году романа "Текст". К фильму "Текст" он сам написал сценарий, за который получил кинопремию "Ника".
  • После начала полномасштабной военной агрессии России в отношении Украины Глуховский выступил с резкой критикой действий Владимира Путина. В своих соцсетях писатель рассказывал об убийствах украинских мирных жителей и потерях российской армии. После этого Глуховского признали "иностранным агентом", возбудили против него уголовное дело и объявили в международный розыск, поскольку в последние годы он проживает за границей. Российский суд заочно арестовал писателя.

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