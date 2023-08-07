Суд приговорил писателя Дмитрия Глуховского к 8 годам заочно

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к 8 годам лишения свободы по делу о так называемых фейках об армии, передаёт "Медиазона" из зала суда. Писатель неоднократно выступал с осуждением войны в Украине. Сторона обвинения запрашивала 9 лет.

Показания против писателя давали сотрудница провоенного информационного агентства NewsFront Юлия Лозанова (Витязева), а также редактор сайта "Рупор Москвы" и АНО "Аналитический центр проблем безопасности" Иван Климов.

Адвокат Глуховского Вероника Полякова назвала его преследование политическим, а предъявленное обвинение – не соответствующим нормам закона. Она требовала оправдательного приговора.

Уголовное дело против Глуховского было передано в суд в феврале. По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Глуховский, находясь за пределами России, "разместил в социальных сетях текстовые записи и видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих" в Украине.