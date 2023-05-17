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Суд заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссёра Вырыпаева

Александр Роднянский

Суд в Москве заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссёра Ивана Вырыпаева по статье о фейках про российскую армию. Судебные карточки обнаружила "Медиазона".

Решения суд вынес в конце апреля. Известно, что арест Роднянского был обжалован. Также Вырыпаева объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД.

Роднянский неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. После начала войны он закрыл все свои проекты в России. В марте 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу лично обратился в Минкульт с просьбой исключить "Зеленского и Роднянского из культурной повестки России", сообщал The Insider. В октябре 2022 года Минюст внёс Роднянского в список "иноагентов".

Вырыпаев также выступает против войны в Украине. После вторжения он пообещал переводить все деньги, заработанные в России, украинским фондам. И Роднянский, и Вырыпаев сейчас находятся не в России.

Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания. По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 564 человек, 162 из них обвиняют по статье о фейках про российскую армию.

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