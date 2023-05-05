Суд в Москве приговорил сержанта к 13 годам колонии по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил военнослужащего Артёма Семёнова к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Подсудимого также лишили воинского звания сержант. Об этом сообщают "Интерфакс" и ТАСС со ссылками на своих корреспондентов.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку уголовное дело засекречено. Следствие о подробностях дела не сообщало.

Из материалов, оглашенных судьёй в резолютивной части приговора, следовало, что Семёнов был задержан 30 марта 2022 года. До задержания он проходил службу в одной из частей, расположенных в Белгородской области. Как уточнили в суде, вменённое Семёнову преступление было совершено до начала войны в Украине.

С начала военного вторжения России в Украину российские суды вынесли как минимум 15 приговоров по делам о государственной измене. В нескольких случаях обвиняемые, как утверждало следствие, работали на украинские органы разведки. В период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек.

По подсчётам "Би-би-си", в 2023 году по статье о госизмене в России арестовали уже 26 человек.