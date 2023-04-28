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В Москве по статье о госизмене арестовали уже четвёртого за неделю

Суд в Москве арестовал некоего гражданина Бойко Е. Ю. по обвинению в госизмене, обнаружила "Медиазона" в картотеке столичных судов.

Бойко стал уже четвёртым арестованным по этой статье в Москве за неделю. Ранее по тому же обвинению в СИЗО отправили людей по фамилии Плыске, Довгань и Расулов. Подробности таких дел не раскрываются, их материалы засекречиваются, суд не уточняет даже полное имя обвиняемых.

  • По подсчётам "Би-би-си", в 2023 году по статье о госизмене в России арестовали уже 26 человек. В 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по этой статье, сообщает "ОВД-Инфо". Несколько из них были связаны с обвинениями в работе на украинские спецслужбы. В период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек.
  • В апреле Госдума приняла поправки о пожизненном заключении по такому обвинению. Закон ещё не подписан президентом Путиным, сейчас наказание по этой статье составляет до 20 лет.

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