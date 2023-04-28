В Москве по статье о госизмене арестовали уже четвёртого за неделю

Суд в Москве арестовал некоего гражданина Бойко Е. Ю. по обвинению в госизмене, обнаружила "Медиазона" в картотеке столичных судов.

Бойко стал уже четвёртым арестованным по этой статье в Москве за неделю. Ранее по тому же обвинению в СИЗО отправили людей по фамилии Плыске, Довгань и Расулов. Подробности таких дел не раскрываются, их материалы засекречиваются, суд не уточняет даже полное имя обвиняемых.