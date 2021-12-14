Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима двух обвиняемых в соучастии в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного под прозвищем Япончик. Криминальный авторитет погиб в результате покушения неподалёку от центра Москвы в 2009 году.
Уроженцы Абхазии Джамбул Джанашия и Муртаз Шадания, согласно приговору суда, были членами группы наёмных убийц, которые следили за Иваньковым, а потом застрелили его. 69-летний вор в законе был тяжело ранен на выходе из ресторана "Тайский слон" в конце июля 2009 и умер не приходя в сознание 9 октября в частной клинике, расположенной в помещении московского НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе.
Иваньков считался одним из лидеров преступного мира России конца 1970-х – начала 1990-х годов. Получив высший в преступной иерархии бывшего СССР титул вора в законе в 33 года в 1974 году, он был одним из самых активных участников резкого роста влияния организованной преступности после развала Советского Союза. Более 20 из своих 69 лет жизни он провёл в заключении. Около 10 лет он провёл в тюрьме в США, где его называли лидером русской мафии в Нью-Йорке.
Согласно приговору суда, убийство 69-летнего Иванькова организовал криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо. Он был лишён титула вора в законе Иваньковым и Асланом Усояном (Дед Хасан) в 1993 году. Усоян был убит в 2013 году в Москве. Махо вернул себе статус вора в 2019 году, через 26 лет после лишения. Он заочно арестован за убийство Япончика и объявлен в международный розыск, следствию неизвестно, где он сейчас находится.
- Ещё двое подозреваемых Астамура Бутба и Нугзара Папава скрылись в Абхазии. В январе прокуратура частично признанной республики отказалась выдать их, поскольку экстрадиция граждан запрещена местными законами. В августе стало известно, что Бутба задержан по делу о разбойном нападении на банк, сообщает Грузинская служба Радио Свобода.
- 23 апреля Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Один из соучастников убийства Каха Газзаев тогда получил 14 лет колонии строгого режима, он пошёл на сделку со следствием.
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