Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима двух обвиняемых в соучастии в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного под прозвищем Япончик. Криминальный авторитет погиб в результате покушения неподалёку от центра Москвы в 2009 году.

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Уроженцы Абхазии Джамбул Джанашия и Муртаз Шадания, согласно приговору суда, были членами группы наёмных убийц, которые следили за Иваньковым, а потом застрелили его. 69-летний вор в законе был тяжело ранен на выходе из ресторана "Тайский слон" в конце июля 2009 и умер не приходя в сознание 9 октября в частной клинике, расположенной в помещении московского НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе.

Иваньков считался одним из лидеров преступного мира России конца 1970-х – начала 1990-х годов. Получив высший в преступной иерархии бывшего СССР титул вора в законе в 33 года в 1974 году, он был одним из самых активных участников резкого роста влияния организованной преступности после развала Советского Союза. Более 20 из своих 69 лет жизни он провёл в заключении. Около 10 лет он провёл в тюрьме в США, где его называли лидером русской мафии в Нью-Йорке.

Согласно приговору суда, убийство 69-летнего Иванькова организовал криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо. Он был лишён титула вора в законе Иваньковым и Асланом Усояном (Дед Хасан) в 1993 году. Усоян был убит в 2013 году в Москве. Махо вернул себе статус вора в 2019 году, через 26 лет после лишения. Он заочно арестован за убийство Япончика и объявлен в международный розыск, следствию неизвестно, где он сейчас находится.