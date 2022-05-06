Суд в Москве заочно арестовал Александра Невзорова

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков о российской армии.

Ранее Невзоров был объявлен в розыск. Он находится за границей.

Об уголовном деле против Невзорова - бывшего телеведущего, депутата Госдумы и доверенного лица Владимира Путина - Следственный комитет сообщил 22 марта. Это одно из первых уголовных дел по статье о фейках, появившейся в Уголовном кодексе после российского вторжения в Украину. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.

Российская армия отрицает, что наносит удары по гражданским объектам. В случаях, когда такие атаки фиксируются, Москва заявляет, что объект использовали украинские военные, или же - как в случае с роддомом - что обстрел вёлся с украинских позиций или вообще был постановкой.

Об авиударе по роддому в Мариуполе Киев сообщил 9 марта. Российские власти сначала заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Национальной гвардии Украины, а потом – что вообще не наносили удар. Согласно сложившейся практике, фейками российское следствие считает такие сообщения, которые противоречат официальной позиции Минобороны. В России уже возбуждены десятки уголовных дел о фейках, несколько человек находятся в СИЗО. Невзоров, получивший известность ещё в конце 1980-х годов как ведущий программы "600 секунд", один из самых известных обвиняемых по таким делам.