Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве заочно арестовал Александра Невзорова

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков о российской армии.

Ранее Невзоров был объявлен в розыск. Он находится за границей.

Об уголовном деле против Невзорова - бывшего телеведущего, депутата Госдумы и доверенного лица Владимира Путина - Следственный комитет сообщил 22 марта. Это одно из первых уголовных дел по статье о фейках, появившейся в Уголовном кодексе после российского вторжения в Украину. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.

Российская армия отрицает, что наносит удары по гражданским объектам. В случаях, когда такие атаки фиксируются, Москва заявляет, что объект использовали украинские военные, или же - как в случае с роддомом - что обстрел вёлся с украинских позиций или вообще был постановкой.

В Мариуполе умерла беременная женщина, раненая в результате обстрела роддома
Embed
В Мариуполе умерла беременная женщина, раненая в результате обстрела роддома

No media source currently available

0:00 0:01:47 0:00
Скачать медиафайл

Об авиударе по роддому в Мариуполе Киев сообщил 9 марта. Российские власти сначала заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Национальной гвардии Украины, а потом – что вообще не наносили удар. Согласно сложившейся практике, фейками российское следствие считает такие сообщения, которые противоречат официальной позиции Минобороны. В России уже возбуждены десятки уголовных дел о фейках, несколько человек находятся в СИЗО. Невзоров, получивший известность ещё в конце 1980-х годов как ведущий программы "600 секунд", один из самых известных обвиняемых по таким делам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG