СБУ впервые признала причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году

Служба безопасности Украины впервые признала свою причастность к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Глава СБУ Василий Малюк в ходе национального телемарафона назвал атаку на мост "одной из наших [спецслужбы] реализаций".

Малюк добавил, что СБУ проводит много спецопераций. "О каких-то мы пока не рассказываем, о каких-то вообще не расскажем", - сказал он.

В начале июля замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала удар по Крымскому мосту успехом украинской армии. До того Киев отрицал своё участие в подрыве моста. Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Украина не была заинтересована в атаке. "Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал он в интервью интервью канадскому телеканалу CTV.

При этом украинские власти неоднократно заявляли, что считают мост легитимной военной целью, поскольку по нему в аннексированный Крым перевозятся, в том числе, живая сила и боевая техника российской армии.

После новой атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля, когда он был частично повреждён, Зеленский назвал мост "военной целью, которую необходимо нейтрализовать". Однако в Киеве прямо не подтверждали, что взрывы были организованы Украиной. Источники нескольких медиа сообщили, что атака была организована совместно СБУ и ВСУ.

Первый взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ России отчиталась о задержании подозреваемых во взрыве.

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