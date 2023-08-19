Глава СБУ рассказал о деталях атак по Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что мост через Керченский пролив в октябре прошлого года взорвали с помощью 21 тонны гексогена. Рассказ Малюка публикует украинское издание "Новое время".
По словам главы СБУ, сотрудники спецслужбы спрятали взрывчатку в пищевой плёнке. Так её получилось незаметно довезти до цели. Малюк сообщил, что украинцам удалось обойти сканеры и глушители GPS на мосту, и утром 8 октября 2022 года устроить взрыв.
Атака на мост в аннексированный 17 июля была осуществлена с помощью надводного беспилотника. Количество взрывчатки, которое сейчас может нести такой дрон, СБУ смогла довести почти до семи тысяч килограммов, отметил Малюк.
"Разработкой спецоперации занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — сказал глава СБУ, признав, что участники операции использовали россиян "в темную".
- 17 июля в результате атаки была выведена из строя автомобильная часть Крымского моста, связывающего Россию с аннексированным полуостровом, два человека погибли.
- 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушилось несколько пролётов. Российские власти назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нём спецслужбы Украины.
- Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, так как он используется в том числе и для снабжения российской группировки войск в Украине. При этом украинская сторона вскоре после атак свою причастность к организации взрывов отвергала.
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