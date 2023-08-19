Глава СБУ рассказал о деталях атак по Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что мост через Керченский пролив в октябре прошлого года взорвали с помощью 21 тонны гексогена. Рассказ Малюка публикует украинское издание "Новое время".

По словам главы СБУ, сотрудники спецслужбы спрятали взрывчатку в пищевой плёнке. Так её получилось незаметно довезти до цели. Малюк сообщил, что украинцам удалось обойти сканеры и глушители GPS на мосту, и утром 8 октября 2022 года устроить взрыв.

Атака на мост в аннексированный 17 июля была осуществлена с помощью надводного беспилотника. Количество взрывчатки, которое сейчас может нести такой дрон, СБУ смогла довести почти до семи тысяч килограммов, отметил Малюк.

"Разработкой спецоперации занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — сказал глава СБУ, признав, что участники операции использовали россиян "в темную".