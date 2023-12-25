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Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова по обвинению в терроризме. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Буданову назначили два месяца ареста с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. По версии следствия, он причастен к совершению 104 терактов.

Ранее Следственный комитет России выдвинул такие же обвинения против командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка. Вместе с Будановым их считают причастными к организации и совершению ударов беспилотниками самолётного типа по регионам России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Главное управление разведки Украины заявляло о своей причастности к ряду операций на территории России и оккупированных Россией территориях. При этом их детали, как правило, не раскрываются. В поздравлении с Рождеством, опубликованном 25 декабря, Буданов заявил, что Россия "никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины".

В конце ноября стало известно об отравлении жены Кирилла Буданова Марианны. Украинские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что выявленные в её организме вещества не используются в быту или военном деле. Это может указывать на возможную "попытку отравления конкретного человека". Также сообщалось, что кроме Будановой отравлены "несколько сотрудников", вероятно, речь идёт о служащих Главного управления разведки.

  • За полтора года войны с Украиной российские власти сообщали об атаках беспилотников на регионы России более 500 раз, подсчитало издание РБК. О разрушениях или пострадавших упоминалось в 110 заявлениях.
  • Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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