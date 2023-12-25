Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова по обвинению в терроризме. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Буданову назначили два месяца ареста с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. По версии следствия, он причастен к совершению 104 терактов.

Ранее Следственный комитет России выдвинул такие же обвинения против командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка. Вместе с Будановым их считают причастными к организации и совершению ударов беспилотниками самолётного типа по регионам России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Главное управление разведки Украины заявляло о своей причастности к ряду операций на территории России и оккупированных Россией территориях. При этом их детали, как правило, не раскрываются. В поздравлении с Рождеством, опубликованном 25 декабря, Буданов заявил, что Россия "никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины".

В конце ноября стало известно об отравлении жены Кирилла Буданова Марианны. Украинские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что выявленные в её организме вещества не используются в быту или военном деле. Это может указывать на возможную "попытку отравления конкретного человека". Также сообщалось, что кроме Будановой отравлены "несколько сотрудников", вероятно, речь идёт о служащих Главного управления разведки.