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В Украине сообщили об отравлении жены главы военной разведки

Глава ГУР Кирилл Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов

Жена главы военной разведки Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова Марианна могла быть отравлена и проходит лечение. Об этом сообщают источники украинских СМИ. Буданов ранее рассказывал, что жена живёт в его рабочем кабинете. Сообщается, что отравиться могли и сотрудники ведомства.

О том, что Марианна Буданова была отравлена тяжёлыми металлами рассказали анонимные источники издания "Бабель", Национальной общественной телерадиокомпании Украины, "Украинской правды", NV.

Собеседники "Бабеля" сказали, что выявленные в организме Будановой вещества не используются в быту или военном деле. Их наличие, по словам источника, указывают на возможную "попытку отравления конкретного человека".

"Украинская правда" рассказывает, что кроме Будановой отравлены "несколько сотрудников", вероятно, речь идёт о служащих Главного управления разведки. Они проходят лечение, говорится в материале.

В августе в интервью Крым.Реалии Буданов говорил, что жена живёт у него в кабинете на службе и "круглосуточно" находится с ним. В материалах украинских СМИ не сообщается, обнаружены ли следы отравления у главы военной разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов летом говорил, что глава службы пережил "более 10 покушений".

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