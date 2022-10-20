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Суд в Москве заочно арестовал Марину Овсянникову

Марина Овсянникова

Суд в Москве заочно арестовал бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которую обвиняют по делу о фейках про армию России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Овсянниковой назначили арест сроком почти на два месяца. С августа этого года она была под домашним арестом. Однако в октябре стало известно, что журналистка сбежала вместе с дочерью. МВД обявило её в розыск. По словам адвоката Овсянниковой, его подзащитная находится за границей. При этом ранее суд не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала.

Дело в отношении Овсянниковой было заведено из-за антивоенного пикета напротив Кремля. Она держала плакат с фотографиями погибших украинских детей.

Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию. Целью своего возвращения она назвала намерение выиграть суд о судьбе дочери.

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