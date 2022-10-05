Суд отказался заочно арестовывать экс-редактора Первого канала Овсянникову

Басманный суд Москвы не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Накануне стало известно, что она с дочерью сбежала из-под домашнего ареста, который ей назначили по делу о распространении фейков за антивоенный плакат с фотографиями погибших украинских детей. Её объявили в федеральный розыск.
По словам адвоката, судья не стала заочно арестовывать Овсянникову "по формальным основаниям": на процесс не явился прокурор и не была доставлена сама Овсянникова.
За час до заседания суда Овсянникова опубликовала пост в фейсбуке, в котором выразила надежду, что у её обвинителей проснётся совесть и они перестанут "называть погибших в Украине детей фейками. А меня преследовать за то, что я сказала правду".
"Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от неё", – написала Овсянникова.
В июле 2022 года Овсянникова встала в одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей. В августе на неё завели дело о фейках про российскую армию и отправили под домашний арест до 9 октября.
По данным ООН, к началу октября в Украине погибли 390 детей, ещё 690 ранены.
- В марте 2022 года, будучи сотрудницей Первого канала, Овсянникова с плакатом "Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут" выбежала в прямой эфир новостной программы "Время". В тот же день она записала видеообращение, в котором призвала выходить на митинги. За это Овсянникову признали виновной в "организации публичного мероприятия без подачи уведомления" и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уволилась и уехала в Германию, где проработала несколько месяцев.
- В июле Овсянникова вернулась в Россию – по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми. После возвращения её трижды штрафовали по статье о дискредитации армии.
- Статьи о фейках и о дискредитации армии появились в кодексах России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией", а фейками – любую информацию, отличную от версии Минобороны России.
- По административной статье о дискредитации армии предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По уголовной статье о фейках могут назначить до 15 лет лишения свободы.
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