Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд отказался заочно арестовывать экс-редактора Первого канала Овсянникову

Марина Овсянникова с антивоенным плакатом на фоне Кремля, июль 2022 года

Басманный суд Москвы не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Накануне стало известно, что она с дочерью сбежала из-под домашнего ареста, который ей назначили по делу о распространении фейков за антивоенный плакат с фотографиями погибших украинских детей. Её объявили в федеральный розыск.

По словам адвоката, судья не стала заочно арестовывать Овсянникову "по формальным основаниям": на процесс не явился прокурор и не была доставлена сама Овсянникова.

За час до заседания суда Овсянникова опубликовала пост в фейсбуке, в котором выразила надежду, что у её обвинителей проснётся совесть и они перестанут "называть погибших в Украине детей фейками. А меня преследовать за то, что я сказала правду".

"Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от неё", – написала Овсянникова.

В июле 2022 года Овсянникова встала в одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей. В августе на неё завели дело о фейках про российскую армию и отправили под домашний арест до 9 октября.

По данным ООН, к началу октября в Украине погибли 390 детей, ещё 690 ранены.

  • В марте 2022 года, будучи сотрудницей Первого канала, Овсянникова с плакатом "Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут" выбежала в прямой эфир новостной программы "Время". В тот же день она записала видеообращение, в котором призвала выходить на митинги. За это Овсянникову признали виновной в "организации публичного мероприятия без подачи уведомления" и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уволилась и уехала в Германию, где проработала несколько месяцев.
  • В июле Овсянникова вернулась в Россию – по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми. После возвращения её трижды штрафовали по статье о дискредитации армии.
  • Статьи о фейках и о дискредитации армии появились в кодексах России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией", а фейками – любую информацию, отличную от версии Минобороны России.
  • По административной статье о дискредитации армии предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По уголовной статье о фейках могут назначить до 15 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG