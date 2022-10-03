Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск

МВД России объявило экс-редактора российского государственного "Первого канала" Марину Овсянникову в федеральный розыск, сообщает "Медиазона". 1 октября бывший муж Овсянниковой рассказал, что она сбежала из-под домашнего ареста - такая мера пресечения была наложена на Овсянникову за участие в антивоенном пикете напротив Кремля. В августе правоохранительные органы завели на неё дело о распространении фейков о российской армии. Как сказал Игорь Овсянников, его бывшая жена скрылась в неизвестном направлении вместе с их 11-летней дочерью.
Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов рассказал "Новой газете. Европа", что ему ничего не известно о возможном побеге его подзащитной.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", редактором которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию - по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми.
- Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершённые впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
- Первый реальный срок по статье о фейках – семь лет лишения свободы – получил муниципальный депутат Алексей Горинов. Его вина состояла в том, что во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".
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