Суд в Москве заочно арестовал правозащитника Льва Пономарёва

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал 84-летнего правозащитника Льва Пономарёва, уехавшего из России после полномасштабного вторжения в Украину. Внимание на решение суда обратила "Медиазона".

Ранее Пономарёв был объявлен в розыск по уголовному делу, но тогда не было известно, по какой статье оно было возбуждено. Из карточки дела со сведениями об аресте стало ясно, что против правозащитника возбудили уголовное дело по двум статьям - об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента", а также об организации деятельности нежелательной организации.

Пономарёв, правозащитник, советский диссидент, впоследствии один из лидеров демократического движения в России и депутат, в последние годы оппозиционер, критик Владимира Путина и войны в Украине, был объявлен российскими властями "иностранным агентом" в конце 2020 года.

В апреле 2022 года правозащитник уехал из России. Суды ликвидировали движение "За права человека" и правозащитную организацию "Горячая линия", которыми руководил Пономарёв. В 2025 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России связанных с Пономарёвым организаций "Мир. Прогресс. Права человека" и "Институт Андрея Сахарова".