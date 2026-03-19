МВД России объявило в розыск правозащитника Льва Пономарева. Об этом в четверг сообщила "Медиазона" со ссылкой на базу данных ведомства.

По какой статье против 84-летнего правозащитника возбудили уголовное дело, пока неизвестно.

В декабре 2020 года Льва Пономарева в России признали "иностранным агентом", а в ноябре 2021 года он стал одним из первых, кого оштрафовали за отсутствие маркировки "иностранного агента", отмечает Настоящее время. В 2023 году его штрафовали за непредоставление отчета в российский Минюст.

В апреле 2022 года правозащитник уехал из России. Суды ликвидировали движение "За права человека" и правозащитную организацию "Горячая линия", которыми руководил Пономарев. А в 2025 году в список "нежелательных" включили связанные с Пономаревым движение "Мир. Прогресс. Права человека" и "Институт Андрея Сахарова".