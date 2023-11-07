Суд в Москве заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Суд в Москве заочно арестовал московского депутата и участницу панк-группы Pussy Riot Люсю Штейн, обвиняемую по статье о распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МВД России объявило участницу Pussy Riot в розыск.

Поводом для дела против активистки стали её комментарии в твиттере (сейчас -Х), которые она оставила 27 марта 2022 года. В этот день Штейн участвовала в обсуждении в социальной сети появившегося в интернете видео, где, предположительно, украинские военные стреляли по ногам пленным россиянам.

В 2021 году Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по "санитарному делу". После полномасштабного военного вторжения России в Украину она уехала из России, срезав электронный браслет ФСИН.

Третьего ноября суд в Москве заочно приговорил участника Pussy Riot и бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова к восьми с половиной годам колонии по статье о "фейках" про российскую армию.

Дело возбудили из-за постов в социальных сетях об убийствах в Буче. По версии следствия, в публикациях содержится посыл, "способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряжённости и причинить вред интересам России". Согласно приговору, своими постами Верзилов также "создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции".

Украинские власти, а также многочисленные расследования журналистов, ООН и ОБСЕ пришли к выводу, что за время российской оккупации Бучи в феврале – марте 2022 года погибли сотни мирных горожан.