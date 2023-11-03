Экс-издателю "Медиазоны" Верзилову дали 8,5 лет по делу о фейках

Суд в Москве заочно приговорил участника Pussy Riot и бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова к 8,5 годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Об этом пишет "Медиазона" из зала суда.

Дело возбудили из-за четырёх постов в твиттере (сейчас – X) и в инстаграме об убийствах в Буче. По версии следствия, в публикациях содержится посыл, "способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряжённости и причинить вред интересам России". Согласно приговору, своими постами Верзилов также "создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции".

Украинские власти, а также многочисленные расследования журналистов, ООН и ОБСЕ, пришли к выводу, что за время российской оккупации Бучи в феврале-марте 2022 года погибли сотни мирных горожан. Есть задокументированные случаи убийства бучанцев российскими военными. Москва называет произошедшее в Буче "постановкой" или же утверждает, что бучанцев убили украинские военные.

Прокуратура требовала для Верзилова девять лет колонии, адвокат настаивал на оправдании своего подзащитного. В октябре 2023 года Верзилов ушёл с поста издателя "Медиазоны" – после того как рассказал видеоблогеру Юрию Дудю, что воюет в рядах ВСУ.