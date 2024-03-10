Суд в Москве заочно арестовал гражданку Украины Ирину Земляную, облившую свекольным соком посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая 2022 года. Против неё возбуждено уголовное дело по статье о нападении на человека, пользующегося международной защитой.

Как пишет "Медиазона", решение о заочном аресте было принято ещё 4 марта, однако о нём не было известно. Ранее Земляную объявили в розыск (в документах российских властей её фамилию указывают как Земляна).

Издание заметило, что отчество Земляной не указано ни в карточке розыска, ни в записи запретившего ей денежные переводы Росфинмониторинга, ни в решении суда. В разыскной карточке использована фотография украинки с акции в Варшаве.

Редакция предполагает, что следствие и суд даже не стали выяснять полное имя подозреваемой и устанавливать её личность.

Земляная облила российского посла в Варшаве во время его участия в церемонии возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии. МИД России выразил Польше протест. Сама она сказала, что облила российского дипломата случайно: утверждалось, что участники акции планировали облить только самих себя.

Активистка, работающая в украинском НКО тренером по безопасности журналистов, позже сообщила, что вынуждена была покинуть Варшаву, где она жила, из-за угроз жизни. Она рассказывала, что её личные данные были выложены в сеть, она получала сообщения и звонки с угрозами.