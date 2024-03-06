Тверской суд Москвы заочно арестовал видеоблогера Евгения Савина по обвинению в дискредитации российской армии. На его блог в ютьбе подписаны больше миллиона человек. Савин — бывший футболист российской Премьер-лиги, он уехал из страны после начала войны 2022 года.

О возбуждении дела стало известно осенью. Сообщалось, что поводом стала критика войны бывшим футболистом в интервью телеведущей Ксении Собчак. Весной 2022 года он снял и опубликовал в ютьюбе антивоенный документальный фильм с участием украинских футболистов. Он назывался "Ярмоленко - война. Убийства мирных жителей и почему молчат футболисты в России". За это он был оштрафован российским судом по административной статье о дискредитации военных.

Савин — один из немногих российских профессиональных спортсменов высшего уровня, открыто высказавшийся против войны. В апреле депутат Госдумы-единоросс Роман Терюшков заявил, что написал с коллегами письмо в правоохранительные органы, чтобы на Савина было возбуждено уголовное дело.

Статья о дискредитации армии была добавлена депутатами в Уголовный кодекс в 2022 году. Она используется властями для преследования граждан за любые антивоенные высказывания.