Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя на два месяца по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Российские власти объявили Дудя иностранным агентом в апреле 2022 года. Об уголовном деле против него стало известно в июне. От попавших в реестр так называемых агентов людей власти требуют указывать свой статус перед каждым сообщением в соцсетях, двойное нарушение этого закона позволяет возбудить уголовное дело против нарушителя.

Ранее сообщалось, что 38-летний Дудь уехал из России в 2022 году. Он уголовное дело не комментировал. Бывший спортивный журналист приобрёл широкую известность благодаря своему ютьюб-каналу, где берёт крупные интервью. На него подписаны больше 10,3 миллиона человек.