Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки. Против него было возбуждено дело о распространении ложной информации про российскую армию.

О заочном аресте сообщается на сайте суда. Наки находится за границей. Он прокомментировал арест в своём твитере: "то, что арестовавшая меня Николаева Е.С. (судья Басманного суда — РС) — и вся следственная группа — на скамье подсудимых окажется раньше меня — так это у меня никаких сомнений".

Наки — бывший журналист "Эха Москвы", ведущий ютьюб-канала с 726 тысячами подписчиков. В своих видео он регулярно освещает войну в Украине, постоянный гость эфира — основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Его проект по открытым источникам собирает информацию о войне, в частности, анализируя применяемое оружие. Против Левиева тоже было возбуждено уголовное дело.

Россия на официальном уровне отрицает, что ведёт войну с Украиной и называет боевые действия специальной военной операцией. Москва в феврале фактически ввела военную цензуру и требует от российских журналистов и СМИ сообщать о войне только по официальным источникам.