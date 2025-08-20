Ссылки для упрощенного доступа

Суд в Москве заочно арестовал журналистку Таратуту

Юлия Таратута
Юлия Таратута
Перовский районный суд Москвы в среду заочно арестовал ведущую телеканала "Дождь" Юлию Таратуту. Её обвиняют по уголовному делу о неисполнении обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает "Настоящее Время".

Минюст России признал Таратуту "иностранным агентом" в декабре 2022 года. Журналистку, которая не живёт в России, после этого дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности "иноагента" из-за непредоставления отчётов, предусмотренных российским законодательством. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. В мае 2025 года МВД России объявило журналистку в розыск.

Против десятков людей, признанных "иноагентами", в России были возбуждены уголовные дела о неисполнении возложенных на них обязанностей.

В отношении нескольких журналистов телеканала "Дождь", редакция которого сейчас расположена в Нидерландах, в России были возбуждены уголовные дела по разным статьям, в том числе о распространении так называемых фейков об армии.

