Суд в Москве заочно назначил Любови Соболь шесть месяцев колонии

Симоновский суд Москвы заочно назначил оппозиционеру Любови Соболь пять месяцев и 26 дней колонии по так называемому санитарному делу, сообщил адвокат Владимир Воронин. Она уже была приговорена по нему к ограничению свободы, но уехала из страны.

Согласно приговору, оппозиционеры призывали сторонников выйти на уличные акции в поддержку Навального в январе 2021 года, чем подвергли их угрозе заражению коронавирусной инфекцией нового типа.

Обвиняемыми по санитарному делу стали многие соратники Навального, московский муниципальный депутат Люся Штейн, участница "Пусси Райот" Мария Алёхина. Соболь по нему было назначено полтора года ограничения свободы.