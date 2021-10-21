Соболь: я сменила местонахождение на чуть менее опасное

Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь сказала, что не будет комментировать вопросы нынешнего местонахождения себя и своей семьи - в целях безопасности.

Соболь заявила об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" (признан российскими властями СМИ-иноагентом). Беседа опубликована на следующий день после того, как российское министерство внутренних дел объявило активистку в розыск, внеся её имя в соответствующую базу.

На вопрос достаточно ли она уверена сейчас в своей безопасности, Любовь Соболь ответила, что нет, не уверена. "Наверное, можно сказать, что я сменила более опасное местонахождение на чуть менее опасное местонахождение, но чувствую ли я себя в полной безопасности – конечно, нет", - сказала соратница Навального.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому "санитарному делу", связанному с зимними митингами в поддержку Навального. Согласно решению суда, активистка не могла покидать Москву без спецразрешения, выходить из дома с десяти часов вечера до шести утра и посещать массовые мероприятия. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России.

Ранее Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища. Мировой суд назначил ей год исправительных работ условно за то, что она пыталась войти в квартиру к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, подозреваемому в отравлении Навального.

Отвечая на вопросы "Настоящего времени", Соболь сказала, что знает о розыске не больше, чем кто-либо. "Никаких предупреждений от МВД я лично не получала. И насколько я понимаю, что мой адвокат Воронин тоже, который представляет мои интересы в уголовных делах", - рассказала оппозиционерка. Она полагает, что в розыск её объявили в связи с приговором по первому уголовному делу, когда она пыталась поговорить с Константином Кудрявцевым.

Комментируя присуждение отбывающему наказание в колонии Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", Любовь Соболь подчеркнула, что награда очень важна "и она абсолютно заслуженно присуждена Навальному, который борется, отстаивает свободу и права человека". "Я думаю, что это, конечно, будет иметь свой вклад в борьбу за освобождение Навального из тюрьмы", - добавила Соболь.

В конце сентября Следственный комитет возбудил против ближайших соратников Навального, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём.

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (Лобовь Соболь работала юристом ФБК, объявленного "иноагентом"), а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.