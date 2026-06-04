Суд в Нижнем Новгороде заочно арестовал социолога Игоря Эйдмана

Суд в Нижнем Новгороде заочно арестовал социолога и публициста Игоря Эйдмана, двоюродного брата политика Бориса Немцова. Решение, как сообщает в четверг "ОВД-Инфо", было принято Советским районным судом 29 мая.

Эйдмана обвиняют по статьям о так называемых военных "фейках", уклонении от исполнения обязанностей "иноагента" и участии в террористической организации. Об этом правозащитному проекту рассказал сам Эйдман.

Следственный комитет обвиняет Игоря Эйдмана в участии в террористической организации из-за репоста о сборе денег на беспилотники для легиона "Свобода России". Ему также вменяют интервью украинскому каналу "Сейчас" в марте 2024 года. Тогда он говорил о необходимости поддерживать формирования в составе ВСУ, куда вступают россияне, пишет "Медиазона".

С учётом позиции СК Эйдмана обвиняют в участии сразу в трех организациях: легионе "Свобода России", "Русском добровольческом корпусе" (РДК) и в "Сибирском батальоне".

Дело о военных "фейказ" на Игоря Эйдмана завели из-за поста о преступлениях российских военных в Буче. Поводом для дела по "иноагентской" статье стало отсутствие соответствующей маркировки и несдача отчетов в Минюст.

Помимо этого, Эйдман с осени прошлого года находится в розыске по делу о террористическом сообществе. Его завели из-за деятельности "Форума свободной России". В октябре социолога внесли в "перечень экстремистов и террористов" Росфинмониторинга, отмечает "Медиазона".