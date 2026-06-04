Экс-сотруднику ЦБ дали срок за контакты с легионом "Свобода России"

Второй Западный окружной военный суд назначил 27-летнему бывшему сотруднику Центробанка России Константину Степанову 14 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей по обвинению в участии в деятельности террористической организации и вовлечении лица в деятельность такой организации. Первые четыре года он по приговору должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда.

В материалах дела говорится, что в мае 2024 года Константин Степанов, зная, что легион "Свобода России" признали в России "террористической" организацией, два раза заполнил анкету на сайте подразделения. Установив контакт с "куратором", как говорится в сообщении, он "изъявил желание умышленно создавать условия для совершения преступлений".

Помимо этого утверждается, что Степанов предлагал своему знакомому, проходящему военную службу в Вооруженных силах РФ, вступить в "Русский добровольческий корпус" (РДК).

Константина Степанова задержали в первых числах сентября 2024 года. Во время судебного процесса он, как утверждается, вину не признал свою вину, но в ходе предварительного следствия признал вину полностью, уточнив, что собирался выехать в Украину.

Легион "Свобода России" и РДК – подразделения, состоящие в том числе из россиян и воюющие на стороне украинской армии. В России их признали "террористическими" организациями.

В августе 2024 года стало известно, что в выдаче поисковика "Яндекс" появились копии сайтов легиона "Свобода России" и РДК. Гражданский активист и IT-специалист Артем Тамоян предположил, что сайты могли быть созданы российскими спецслужбами для перехвата людей, желающих присоединиться к ВСУ. На этих сайтах можно было заполнить анкету на вступление, что может свидетельствовать о том, что они собирают данные пользователей, желающих присоединиться к подразделениям, пишет Настоящее время.