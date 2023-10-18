Суд в Одессе приговорил к пожизненному сроку Кирилла Стремоусова

Суд в Одессе приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего заместителя российской администрации аннексированной Херсонской области Украины Кирилла Стремоусова, погибшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщает издание "Грати".

Стремоусова признали виновным в государственной измене и коллаборационизме. Согласно приговору, ему назначили девять лет лишения свободы по статье о коллаборационизме, 13 лет по статье о государственной измене и пожизненное заключение по статье о государственной измене в условиях вооруженного конфликта. Со Стремоусова также взыскали 13 тысяч гривен за судебные издержки.

"Грати" уточняют, что власти Украины продолжали судебное разбирательство в отношении Стремоусова, как в отношении живого человека из-за того, что не могли официально подтвердить его гибель.