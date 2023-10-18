Суд в Одессе приговорил к пожизненному сроку Кирилла Стремоусова

Суд в Одессе приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего заместителя российской администрации аннексированной Херсонской области Украины Кирилла Стремоусова, погибшего в ноябре прошлого года. Об этом сообщает издание "Грати".
Стремоусова признали виновным в государственной измене и коллаборационизме. Согласно приговору, ему назначили девять лет лишения свободы по статье о коллаборационизме, 13 лет по статье о государственной измене и пожизненное заключение по статье о государственной измене в условиях вооруженного конфликта. Со Стремоусова также взыскали 13 тысяч гривен за судебные издержки.
"Грати" уточняют, что власти Украины продолжали судебное разбирательство в отношении Стремоусова, как в отношении живого человека из-за того, что не могли официально подтвердить его гибель.
- До начала полномасштабного российского вторжения в Украину в февраля 2022 года Кирилл Стремоусов был региональным политиком, организатором пророссийских акций и занимал должности в местных отделениях ориентировавшихся на Москву политических движений и партий. Выдвигался в Верховную раду в 2019 году по одномандатному округу, набрав 1,74 процента голосов и на выборах мэра Херсона в 2020, получив 1,37 процента.
- После захвата Херсонской области российскими войсками Стремоусов был одним из наиболее заметных пророссийских деятелей. Он первым из официальных лиц сообщил о готовящейся Москвой аннексии территорий.
- Российские власти сообщили о том, что Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года. "Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр" - пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Стремоусов погиб во время контрнаступления украинских войск на оккупированные Россией территории. Он критиковал с провоенных позиций ход боевых действий на востоке и юге Украины. В одном из своих выступлений он, говоря о министре обороне России, но не называя его по имени, фактически предложил ему покончить с собой.
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